Ilano (6) is een maankind: “De eerst weken na dat verdict leefden we in shock. En in het donker”

Ilano (6) is een maankind. Hij lijdt aan een ongeneeslijke en extreem zeldzame ziekte waardoor hij geen uv-licht verdraagt. Zelfs het schijnsel van een kaars kan bij hem kwaadaardige tumoren veroorzaken. Zaterdagavond werd zijn huis aangepast in ‘Extreme makeover Vlaanderen’. Met meer speelmogelijkheden voor Ilano. Binnen, want naar buiten kan hij niet.