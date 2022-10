Tienkoppig STVV pakt felbevochten punt tegen OH Leuven na controversiële rode kaart voor Al-Dakhil

STVV en OH Leuven hebben de punten gedeeld op Stayen. Beide ploegen kwamen niet tot scoren in een prangend duel waarin ref Lothar D’Hondt een negatieve hoofdrol opeiste door de discutabele uitsluiting van Ameen Al-Dakhil.

De wedstrijd tussen de Kanaries en de Leuvenaren kondigde zich aan als een duel in de middenmoot. Na twee opeenvolgende nederlagen voor OH Leuven en het verlies van STVV in Brugge waren beide ploegen wel gebrand op een overwinning, om niet weg te zakken richting de onderste regionen.

Bernd Hollerbach voerde slechts één wijziging door ten opzichte van woensdag in Jan Breydel: de herstelde Kagawa nam de plek in van Brüls als spelverdeler. Aan de overzijde had OHL-coach Marc Brys kopzorgen in de aanloop naar de clash op Stayen door een voedselvergiftiging in zijn spelerskern. Uiteindelijk viel de schade mee en moest de gewezen STVV-coach geen titularissen missen.

© BELGA

Paniek om Pletinckx

Na een aftastende beginfase waarin Hayashi een keertje kon dreigen met een schot werd het in minuut achttien plots muisstil op Stayen. OHL-verdediger Pletinckx had bij een voorzet van Janssens de heup van zijn doelman tegen zijn hoofd gekregen en bleef roerloos liggen. Marc Brys stormde samen met de hulpverleners meteen het veld op en even werd gevreesd voor het ergste. Gelukkig kwam de belofteninternational weer bij bewustzijn, zijn wedstrijd zat er uiteraard wel op.

Brys had intussen in de smiezen dat er mogelijkheden lagen op links en hij maande zijn elftal aan om langs die zijde aan te vallen. Het leverde niet veel later de grootste kans van de eerste helft op, maar een glijdende Malinov tikte de lage voorzet van Mendyl centimeters naast. De brilscore aan de rust was het logische gevolg van een slaapverwekkende partij die volledig op slot zat.

Na de koffie kwamen de Kanaries scherper voor de dag. Boya pegelde tegen de lat, Okazaki dreigde twee keer op een voorzet. Bij Leuven loerden ze op de tegenaanval en zo scoorde Maertens ook ei zo na. Hollerbach besefte dat er wat moest gebeuren en gooide drie frisse krachten in de strijd met Bruno, Brüls en Koita. Die laatste krulde vrijwel meteen een vrijschop tegen de dwarsligger, van een binnenkomer gesproken.

© Dick Demey

Kwelduivel Al-Taamari

De Kanaries hadden bloed geroken maar de opflakkering was van korte duur, want plots moesten de Kanaries met z’n tienen verder. Ref D’Hondt trok tot grote consternatie van het thuispubliek een tweede geel voor Al-Dakhil na een wel erg lichte overtreding op de slalommende Al-Taamari. De daaruit volgende vrijschop pegelde de pas ingevallen Holzhauser maar rakelings naast.

De ongrijpbare Al-Taamari bleef de Kanaries pijn doen. Een poging van de Jordaniër werd van de lijn gered door Leistner en met nog tien minuten op de klok krulde hij een half metertje naast. De Kanaries bleven zich echter moedig verweren en hoe meer de klok wegtikte, hoe meer ze tevreden leken met een puntendeling. Gezien de wedstrijdomstandigheden zeker geen slecht resultaat, al hadden Hollerbach en co ongetwijfeld op meer gehoopt.

© Dick Demey

STVV: Coppens – Hashioka, Janssens, Leistner, Al-Dakhil, Bocat – Boya, Konaté – Hayashi, Okazaki, Kagawa.

OH LEUVEN: Cojocaru – Dom, Pletinckx, Ricca – Al-Taamari, Malinov, De Norre, Mendyl, Kiyine – Maertens, Gonzalez.

VERVANGINGEN: 22’ Pletinckx door Patris; 58’ Hayashi door Bruno; 58’ Kagawa door Brüls; 58’ Okazaki door Koita; 65’ Kiyine door Holzhauser; 76’ Malinov door Keita; 76’ Gonzalez door Nsingi; 91’ Bocat door Van Dessel.

GELE KAARTEN: 37’ Al-Dakhil (overtreding); 60’ Kiyine (overtreding); 63’ Al-Dakhil (overtreding); 76’ Patris (overtreding).

RODE KAART: 63’ Al-Dakhil (2X geel).

TOESCHOUWERS: 5.131.

SCHEIDSRECHTER: D’Hondt.