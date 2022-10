Slachtoffer van zwaar zinloos geweld na half jaar overleden aan verwondingen

De 57-jarige man die in mei het slachtoffer werd van zwaar zinloos geweld in het Gentse Parkbos, is vrijdag overleden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.

In mei van dit jaar werd in het Parkbos een man in elkaar geslagen door zeven jongeren, onder wie twee minderjarigen. Betrokkenen beweerden dat het om een uit de hand gelopen geval van ‘pedojagen’ ging, maar dat is nog steeds hoogst onzeker. Het slachtoffer vluchtte daarna zwaargewond met zijn wagen richting Deinze. In deelgemeente Astene reed hij in op vier wagens. Daarna werd hij overgebracht naar het ziekenhuis Maria Middelares, waar hij vrijdagavond is overleden.

Intussen loopt het onderzoek nog altijd naar wat er op 19 mei precies is gebeurd in het Parkbos. De zeven verdachten die werden opgepakt, werden eind juni vrijgelaten onder strikte voorwaarden.

Het parket bevestigt het overlijden, maar geeft voorlopig geen verdere info.