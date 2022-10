Oud-president van China Hu Jintao van podium geleid tijdens partijcongres

De Communistische Partij van China heeft zaterdag in Peking haar congres afgesloten. Maar dat congres verliep niet vlekkeloos. De oud-president Hu Jintao werd namelijk van het podium geleid door twee stewards. Hoewel hij zich leek te verzetten, ging hij toch mee.

In een ongebruikelijke scène in de anders erg gechoreografeerde slotceremonie werd de 79-jarige oud-president Hu Jintao door twee zaalstewards van het podium geleid. De fragiel ogende Hu Jintao wordt niet echt gezien als een aanhanger van de huidige partijleider. Hij behoort tot het kamp van de Communistische Jeugdliga in de partij, die door Xi Jinping werd verzwakt.

De voormalige president had in 2012 na twee termijnen het ambt van secretaris-generaal overgedragen aan Xi Jinping. Hu Jintao staat voor het oude “collectieve” leiderschapsmodel met vertegenwoordigers van verschillende facties en met leeftijds- en termijnlimieten, die de 69-jarige Xi Jinping nu met zijn derde termijn terzijde wil schuiven.

Toekomst uitstippelen

Het congres, het twintigste sinds de oprichting van de Communistische Partij in 1921, komt op een delicaat moment voor China, dat kampt met vertraagde groei door de herhaaldelijke coronalockdowns en diplomatieke spanningen met het Westen.

Sinds afgelopen zaterdag kwamen meer dan 2.300 door de verschillende partijorganen gekozen afgevaardigden achter gesloten deuren bijeen in Peking om het leiderschap van de partij, het Permanent Comité, en daarmee de tweede economie ter wereld, te herschikken en de toekomstige koers van het land uit te stippelen.

Leger versterken

De samenstelling van het nieuwe Centraal Comité, een soort intern “parlement” van de partij, werd goedgekeurd, aldus staatspersagentschap Xinhua (Nieuw China). De lijst van zowat 200 leden werd echter niet bekendgemaakt. Ook werd de ideologie en de leiderschapsrol van staats- en partijleider Xi Jinping verder verankerd in de partijgrondwet.

Het congres besloot ook om het leger te versterken en uit te bouwen tot een “strijdmacht van wereldklasse”. Er werd ook besloten dat de onafhankelijkheidskrachten in Taiwan resoluut moeten worden bestreden. Het Chinese leiderschap beschouwt de democratische eilandrepubliek als een afvallige provincie en dreigt Taiwan aan te vallen. Taiwan beschouwt zichzelf al lang als onafhankelijk.

Zondag wordt Xi Jinping waarschijnlijk herbenoemd tot secretaris-generaal van de Communistische Partij na de eerste vergadering van een herschikt Centraal Comité. De procedure is slechts een formaliteit, maar moet Xi Jinping in staat stellen een derde en nooit eerder geziene presidentiële termijn van vijf jaar te krijgen in maart volgend jaar. Hij staat bekend als de machtigste leider sinds Mao Zedong, de grondlegger van het communistische China.