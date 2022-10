Luke Skywalker schiet Oekraïne te hulp met ‘Army of Drones’

De Hollywood-legende leidt een campagne om geld in te zamelen voor Oekraïne om meer drones te kopen. Het project “Army of Drones” is een succes. Er is genoeg geld ingezameld om een eerste partij drones, 500 in totaal, de financieren.

“Ze bepalen de resultaten in een oorlog, beschermen mensen, bewaken grenzen”, vertelt de acteur in een podcast van Bloomberg over zijn engagement.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook Barbra Streisand is, het als Mark Hamill, ambassadeur van het project. Haar grootouders ruilden tientallen jaren geleden Oekraïne in voor de VS. De Amerikaanse zangeres en actrice focust zich op een ander aspect, namelijk op medische hulp voor het land.