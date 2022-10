Opnieuw raak! Manuel Benson en Anass Zaroury helpen Burnley mee aan nieuwe zege

Vincent Kompany en Burnley deden het de voorbije weken uitstekend. Na vijftien speeldagen prijkten de troepen van Kompany op een knappe derde plek. Tegen Sunderland begon het wel dramatisch aan de partij. Na twintig minuten keek Burnley al tegen een 2-0-achterstand aan.

Hoe slecht het in de eerste helft was, zo goed was het in de tweede. Kompany had zijn troepen duidelijk ingepeperd dat het beter moest en dat pakte goed uit. Nathan Tello zorgde eerste voor de aansluitingstreffer, waarna de oude bekenden van de Jupiler Pro League het tijd vonden om hun stempel op de wedstrijd te drukken. Eerst zorgde Manuel Benson (ex-Antwerp) voor de gelijkmaker, daarna was het aan Anass Zaroury (ex-Charleroi) om zijn naam op het scorebord te zetten. Brownhill zorgde in het slot nog voor de 2-4-eindcijfers.

Dankzij de zege blijft Burnley in het zog van leiders QPR en Blackburn. Burnley volgt na zestien speeldagen op een puntje van het leidersduo. Al heeft Blackburn wel een wedstrijd meer gespeeld.