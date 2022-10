Meldpunt voor studenten brandend actueel: “Verkrachting door prof is voorbeeld bij uitstek”

De verkrachtingszaak aan de KU Leuven is de zoveelste zaak van grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs. Eerder beloofde Onderwijsminister Ben Weyts dat er een nieuw meldpunt zou komen voor slachtoffers. Dat komt er vanaf de zomer van 2023. Volgens de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) is de nood hoog.

“Dit is het voorbeeld bij uitstek van een situatie waarbij het slachtoffer geholpen was geweest met een extern meldpunt voor hoger onderwijs.” Daarmee reageert Julien De Wit, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Studenten, op de nieuwe verkrachtingszaak aan de KU Leuven. Een Limburgse prof verkrachtte een studente tijdens een congres in Spanje in 2016. Twee jaar na de melding was de prof nog altijd aan de slag bij de KU Leuven. “Een doofpotoperatie”, zeggen verschillende bronnen aan Het Belang van Limburg. Afgelopen donderdag werd de professor veroordeeld.

Deze zaak is geen alleenstaand geval in het hoger onderwijs. Eerder dit jaar zijn een hele reeks getuigenissen naar boven gekomen over grensoverschrijdend gedrag aan de KU Leuven en andere universiteiten. Onder meer het VRT-onderzoeksprogramma ‘Pano’ bracht die aan het licht. Ook daarin werd duidelijk dat slachtoffers zich te vaak in de steek gelaten voelden.

Naar aanleiding van de Pano-reportage heeft de minister van Onderwijs, Ben Weyts (N-VA), toen aangekondigd dat er een extern meldpunt zou komen voor het hele hoger onderwijs. Die zou bovenop de bestaande klachtenprocedures van elke universiteit en hogeschool komen. Oorspronkelijk waren de meeste rectoren tegen zo’n overkoepelend meldpunt. Ze vreesden dat het een kluwen zou worden, bovendien zouden ze dan geen maatwerk kunnen bieden. Maar minister Weyts heeft dat voor de zomer toch in de steigers gezet, met de bedoeling om een jaar later, in de zomer van 2023, van start te gaan.

Pas volgende zomer van start

De woordvoerder van Weyts laat nu weten dat die vooropgestelde timing wordt gehaald. Vanaf volgend academiejaar zouden slachtoffers daardoor dus terechtkunnen bij deze nieuwe instantie, die losstaat van de eigen instelling. Ze zouden daar zowel rechtstreeks terechtkunnen als na een klacht bij hun hogeschool of universiteit. Dat de opstart zolang duurt, is omdat er veel overleg over is.

Bij dat overleg zijn ook de studenten betrokken via de VVS. De studentenkoepel is vorige week nog naar de kabinetten van Weyts en de twee andere bevoegde ministers, Zuhal Demir (Justitie), en Bart Somers (Gelijke Kansen), getrokken om hier vaart achter te zetten. De studenten vreesden dat het een heel algemeen meldpunt wordt, voor zowel onderwijs als andere sectoren.

“Het is belangrijk dat het meldpunt oog heeft voor de specifieke context van het hoger onderwijs”, aldus VVS-voorzitter Julien De Wit. “Maar we hebben onze feedback kunnen geven en de ministers hebben er ook oren naar. Nu moeten we ze de kans geven om het verder uit te werken.” Volgens het kabinet-Weyts is daarover op dit moment in ieder geval nog niets beslist.

De nieuwe zaak aan de KU Leuven toont volgens De Wit in ieder geval nog maar eens aan hoe noodzakelijk dat meldpunt is. “De problematiek blijft helaas brandend actueel.”