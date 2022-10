Dat is schrikken! OH Leuven-verdediger Ewoud Pletinckx op een draagberrie afgevoerd na zware botsing met eigen doelman

De wedstrijd tussen OH Leuven en Sint-Truiden is voor Ewoud Pletinckx vroeger geëindigd dan gehoopt. Na goed twintig minuten kreeg de verdediger de heup van doelman Cojocaru pal in het gelaat. Pletinckx verloor even het bewustzijn en moest op een draagberrie naar de kant gehaald worden.

Na zijn overstap van Zulte Waregem heeft Ewoud Pletinckx zijn plek in de defensie van OH Leuven helemaal veroverd. Ook tegen Sint-Truiden was de jonge verdediger aan een solide wedstrijd bezig, tot hij na twintig minuten plots ongelukkig botste met doelman Cojocaru.

Na een voorzet van Janssens was de communicatie tussen Cojocaru en Pletinckx niet optimaal. De Roemeense doelman belandde zo met zijn heup pal in het gelaat van Pletinckx, die even het bewustzijn verloor.

De verdediger werd nog even behandeld door het Rode Kruis in de hoop verder te kunnen spelen, maar moest toch een kruis maken over zijn wedstrijd. Op een draagberrie werd Pletinckx afgevoerd. Over de ernst van de blessure is voorlopig nog niets bekend.

© Dick Demey