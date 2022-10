Goed nieuws voor Divock Origi! Rode Duivel start voor het eerst in de basis bij AC Milan

Hij heeft er lang op moeten wachten, maar Divock Origi maakt zo meteen zijn basisdebuut bij AC Milan. Origi, die afgelopen zomer overkwam van Liverpool, mocht mede door blessures nog niet te veel minuten maken voor de Italiaanse landskampioen. Maar coach Pioli dropt de spits nu toch in de basis voor de wedstrijd tegen Monza. Afwachten of onze landgenoot kan overtuigen bij zijn basisdebuut.

Divock Origi kwam afgelopen zomer met een fysieke achterstand aan bij AC Milan. Enkele kleine blessures zorgden er daarna voor dat onze landgenoot nog niet helemaal zijn stempel kon drukken op het spel van de landskampioen. Origi moest het de laatste weken vooral doen met korte invalbeurten.

Omdat coach Pioli Olivier Giroud wat rust wil geven, verschijnt Origi nu toch aan de aftrap tegen Monza. Afwachten of onze landgenoot het vertrouwen van zijn coach kan belonen. Charles De Ketelaere en Aster Vranckx, die andere Belgen, beginnen op de bank. Alexis Saelemaekers is nog steeds out met een blessure.