Jong Genk stuit op sterk Beerschot en blijft laatste in Challenger Pro League

Beerschot kwam na drie minuten al op voorsprong via Thibo Baeten. In drie dolle minuten na rust kwam Jong Genk langszij via Victory Beniangba, maar meteen erna zette opnieuw Baeten de 1-2-eindstand op het bord. Jong Genk blijft laatste. Beerschot klimt naar de tweede plaats.

Coach Hans Somers wijzigde zijn team op één plaats in vergelijking met de zege tegen RSCA Futures. Achteraan kreeg Faissal Al Mazyani zijn eerste basisplaats. Hij verving Aziz Ouattara. Bij Beerschot wijzigde trainer Andreas Wieland zijn team op drie plaatsen na het gelijkspel tegen hekkensluiter Dender. Rigo, Konstantopoulos en Verlinden vervingen Frans, Meisl en Vaca.

© BELGA

Moeizaam uitverdedigen

Beerschot startte het scherpst en was steviger in de duels. Jong Genk had moeite met uitverdedigen. Dat vertaalde zich in de derde minuut al in het openingsdoelpunt van Thibo Baeten, die een voorzet van Verlinden aan de eerste paal binnen prikte. Het was het zesde doelpunt voor de spits van Beerschot.

Even later was er balverlies van Bangoura in de zestien, maar Seydoux profiteerde net niet. Zijn bal ging langs de verkeerde kant van de paal naast het doel. Jong Genk herstelde het evenwicht, maar zonder Lathouwers te bedreigen. Daarvoor was de laatste pass te slordig. Het gevaarlijkste Genkse wapenfeit was een kopbal van Bangoura net voor rust, maar zijn poging ging over. Beide teams gingen met een 1-0-stand naar de kleedkamers.

© BELGA

Aansluitingstreffer

Dezelfde 22 begonnen aan de tweede helft. Beerschot startte zoals in de eerste helft. Twee minuten na rust knalde Verlinden op de lat. Jong Genk ontsnapte al vroeg aan de 0-2. De reactie van Jong Genk kon tellen. Een minuut later prikte Victory Beniangba een voorzet van Nolan Martens via de lat binnen: 1-1. Lang konden de jonge Genkies niet genieten van de aansluitingstreffer. De volgende aanval van Beerschot was prijs. Tobe Leysen redde de trap van Verlinden nog, maar in de herneming duwde Baeten zijn tweede van de namiddag tegen de netten: 1-2. Tien minuten na rust omspeelde Mika Godts doelman Lathouwers, maar de jonge spits aarzelde te lang en Konstantopoulos lag in de baan van de bal.

Jong Genk nam de controle over en ging op zoek naar de gelijkmaker, maar pogingen van Jay-Dee Geusens, Godts en Beniangba leverden niets op. Beerschot prikte via Thorisson tegen. Zijn kopbal spatte uiteen tegen de lat. Daar kwam blauw-wit goed weg. Tien minuten voor tijd bracht Hans Somers met Sekou Diawara nog een extra aanvaller, maar de topschutter van Jong Genk kon het tij niet meer keren. Genk eindigde nog met tien man. In de slotminuut ging Faissal Al Mazyani nog op de noodrem staan. Het leverde hem de rode kaart op. Jong Genk verloor met 1-2 en blijft laatste samen met Deinze en Dender. Beerschot klimt naar de tweede plaats in de Challenger Pro League. Op de laatste speeldag van de heenronde trekken de jonge Genkies naar leider SK Beveren.

© BELGA

JONG GENK: Leysen – Rommens, Al Mazyani, Dierckx, Martens (81’ Diawara) – Van de Perre, Bangoura, Geusens – Godts, Beniangba, John (88’ Nuozzi).

BEERSCHOT: Lathouwers – Van den Bergh, Matthys, Konstantopoulos – Nzita (90’ Koshi), Sanusi, Rigo, Seydoux (62’ Quirynen) – Baeten, Thorisson, Verlinden (68’ Sebaoui).

DOELPUNTEN: 3’ Baeten 0-1, 48’ Beniangba 1-1, 50’ Baeten 1-2.

GELE KAARTEN: 28’ Bangoura (fout), 38’ Seydoux (trekfout), 64’ Dierckx (fout), 90’ Geusens (fout), 90+3’ Koshi (fout).

RODE KAART: 90+4‘ Al Mazyani (trekfout).

SCHEIDSRECHTER: Michiel Allaerts.

TOESCHOUWERS: 730.