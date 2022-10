Kinesist van futsalclub Eisden-Dorp redt leven van coach na hartinfarct: “Gewoon mijn plicht gedaan”

Futsalclub Eisden-Dorp leed vrijdagavond een 5-4-nederlaag in Antwerpen. Tijdens de terugweg werd coach Guy Beckers plots onwel. Kinesist Brecht Vissers, die ook op de spelersbus zat, greep tijdig in en redde zo het leven van zijn trainer.

Op de terugweg naar het Maasland voelde de 53-jarige Beckers zich plots onwel. Kine Vissers had meteen door dat het niet pluis was. “Ik heb zo’n situatie nooit van kortbij meegemaakt”, vertelt Brecht. “Maar ik herkende wel meteen de symptomen vanuit mijn opleiding: pijn in de borststreek en de arm, beklemmend gevoel... Ik vreesde dat het om een hartinfarct ging en dat bleek ook het geval. Ik belde naar de clubarts van Patro en die raadde me onmiddellijk aan de bus stil te leggen en de MUG te bellen.”

Zo geschiedde. De autocar hield halt in Beringen, zodat Beckers binnen de tien minuten al een urgentiearts aan zijn zijde had. “Ik was zelf van plan om tot Eisden mee te rijden en me daar door zoon Tibo naar de spoed te laten rijden”, bekent Beckers. “Maar dan zou ik het niet gered hebben zeggen de dokters nu. Ik had een bloedklonter. Ter plaatse werd een EGR gemaakt en bloedverdunners gegeven Die interventie redde mijn leven. En Brecht dus.”

Clubkinesist Brecht Vissers. — © Dick Demey

Snel gehandeld

Vissers blijft er rustig onder. “Guy en zijn familie zeggen dat ik zijn leven gered heb, maar zo zie ik het niet. Ik heb gewoon mijn plicht gedaan. Ik wist dat er snel gehandeld moest worden en dat heb ik gedaan, meer niet. Ik ben blij dat iedereen zijn kalmte bewaard heeft op de bus, zodra de MUG er was konden we opgelucht ademhalen. Hopelijk is het voor Guy wel een trigger om het soms wat rustiger aan te doen...”

Beckers is sporttechnisch medewerker van Voetbal Vlaanderen en ook assistent-bondscoach. “Ik mag alvast een maand niet met de auto rijden en na een week zal ik de balans opmaken om te zien wanneer ik mijn werk terug kan oppakken. Ik besef alleszins dat ik veel geluk heb gehad. Ik dacht dat het voorbij was…”