De schandalen lijken al vergeten: “Boris Johnson heeft genoeg steun in race om premierschap”

‘BoJo’, die afgelopen zomer aftrad als premier na een reeks schandalen, heeft zich nog niet officieel kandidaat gesteld om opnieuw voorzitter te worden van de Conservatieven en zo ook meteen de nieuwe eerste minister. Om kandidaat te kunnen zijn, moet de persoon de steun krijgen van minstens honderd parlementariërs van de partij.

Tot nog toe hebben 49 Tory-parlementsleden openlijk hun steun uitgesproken voor Johnson, aldus de Britse omroep BBC. Omdat de kloof met de benodigde honderd nog erg groot is, twijfelen andere parlementsleden eraan of de claim van voldoende steun voor de voormalige premier wel klopt. Johnson keerde intussen terug van vakantie in de Caraïben.

De eerste die zich verzekerde van genoeg steun, is voormalig Brits minister van Financiën Rishi Sunak. Maar ook hij stelde zich nog niet officieel kandidaat. Penny Mordaunt, de fractieleider van de Conservatieven in het Britse Lagerhuis, deed dat wel, maar zij verzamelde nog niet de benodigde honderd nominaties.

Premier Liz Truss kondigde donderdag na een kortstondig en getormenteerd verblijf in Downing Street 10 haar ontslag als premier aan. Ten laatste eind volgende week moet er duidelijkheid zijn over haar opvolging.