Lanaken

Een motorrijder is zaterdag rond 17 uur zwaargewond geraakt bij een botsing met een auto op de Maaseikersteenweg in Smeermaas. Voor het slachtoffer werd een mugteam opgeroepen. De motorrijder verkeert niet in levensgevaar. Voorlopig zijn nog niet meer gegevens bekend over de omstandigheden van het ongeval. maw