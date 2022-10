BUNDESLIGA. Dortmund heeft Thomas Meunier niet nodig om stevig te winnen, Club-opponent Leverkusen pakt punt tegen Wolfsburg

Het heeft even geduurd, maar de trein bij Bayern München lijkt nu echt wel vertrokken. De Rekordmeister begon onder coach Julian Nagelsmann voorzichtig aan de competitie, maar de laatste weken draait de motor als vanouds weer op volle toeren.

Op bezoek bij Hoffenheim duurde het dan ook niet lang voor Bayern de voorsprong te pakken had. Jamal Musiala, de nummer vier in de afgelopen Golden Boy-verkiezing, stond na een kwartier op de juiste plek om een doorgekopte hoekschop binnen te duwen. Meteen goed voor het negende doelpunt van het seizoen al voor de jongeling.

Bayern nam daarna even de voet van het gaspedaal en hield de bal goed in eigen rangen. Iets na het halfuur was het weer raak. Deze keer mocht Eric Choupo-Moting vieren. De Kameroener met Duitse roots zette zelf de aanval op gang en werkte een voorzet van Gnabry in één tijd tegen de touwen: 0-2, meteen goed voor de eindstand.

© REUTERS

Dortmund heeft geblesseerde Thomas Meunier niet nodig om Stuttgart opzij te zetten

Na enkele mindere resultaten knoopte Dortmund afgelopen week in de Duitse beker opnieuw aan met de zege. Toch waren er achteraf heel wat bezorgde gezichten. Rode Duivel Thomas Meunier moest geblesseerd het veld verlaten. Het verdict was hard voor onze landgenoot: een gebroken jukbeen, een blessure die hem zeker tot de start van het WK aan de kant houdt.

Dortmund moest het zo al zeker met één Rode Duivel minder doen tegen Stuttgart. Thorgan Hazard, die andere Rode Duivel bij de Borussen, begon op de bank tegen Stuttgart.

De Borussen begonnen bijzonder scherp aan de partij en na anderhalve minuut tikte wonderkind Jude Bellingham, tweede in de Golden Boy-verkiezing, een lage voorzet van Süle tegen de touwen. Dortmund kreeg vertrouwen en wou de hoop van Stuttgart om met minstens een punt naar huis te gaan meteen de kiem in smoren. Na een kwartier nam Süle, daarnet nog aangever, de rol van afmaker op zich. De Duitse verdediger nam een vrije trap meteen op de slof. Doelman Müller was kansloos. Net voor het rustsignaal werd het zelfs nog 3-0, na een doelpunt van Gio Reyna.

Na de pauze zorgden Jude Bellingham, met zijn tweede van de namiddag, en Moukoko voor de 5-0-eindcijfers.

© REUTERS

Club-opponent Leverkusen geraakt niet verder dan een gelijkspel tegen Wolfsburg en Koen Casteels

Bayer Leverkusen beleeft een seizoenstart om snel te vergeten. In de eigen competitie bengelde het na tien speeldagen op een barrageplek en ook in de Champions League kon het nog maar een keer winnen.

De aanstelling van Xabi Alonso bracht voorlopig nog niet het gewenste effect met zich mee. Na tien minuten ging de bal knullig tegen de hand van Van de Ven. De scheidsrechter twijfelde niet en legde de bal op de stip. Diaby zette zich achter de bal, maar kreeg het leer niet voorbij doelman Casteels. Diezelfde Casteels moest zich even later wel omdraaien. Diaby werd na een knappe combinatie alleen voor doel gezet en deze keer kreeg de Fransman de bal wel voorbij onze landgenoot: 1-0.

Lang kon Leverkusen echter niet genieten van de voorsprong. Andrich zorgde nog voor de pauze voor de gelijkmaker door de bal ongelukkig in eigen doel te werken.

Die owngoal van Andrich had Wolfsburg duidelijk vertrouwen gegeven voor de tweede helft. Wolfsburg trok vol ten aanval en na een fout van Tapsoba op Nmecha ging de bal op de stip. Arnold zette zich achter de bal en zette Wolfsburg op voorsprong.

Leverkusen leek zo op weg naar een nieuwe nederlaag, maar een kwartier voor tijd bezorgde de Nederlander Frimpong zijn team alsnog een punt.

© AP

RB Leipzig pakt toch nog een punt tegen Augsburg na onwaarschijnlijk slot

Ook voor RB Leipzig, dat ook in de Champions League uitkomt, is het vooralsnog niet het seizoen dat ze in gedachten hadden. Nadat het de voorbije jaren telkens meedingde voor de prijzen, wist het dit seizoen nog maar vier keer te winnen in de eigen competitie. Ook in de Champions League begon het dramatisch, maar na twee zeges tegen Celtic, lijkt het opnieuw aanspraak te kunnen maken op de volgende ronde.

Tegen middenmoter Augsburg begon het met het nodige enthousiasme aan de partij. Dat enthousiasme werd iets na het halfuur de kiem in gesmoord. Berisha zette thuisploeg Augsburg vanop de stip op voorsprong, meteen ook de ruststand.

Na de pauze zorgden Demirovic en Vargas voor de comfortabele 3-0-stand, maar na een rode kaart voor Iago en een doelpunt van André Silva werd het toch terug spannend. Net voor tijd zorgde Nkunku voor de aansluitingstreffer. RB Leipzig rook bloed en zette tegen tien spelers van Augsburg nog eens alles op alles. Dat leverde ook nog een doelpunt op. Novoa zorgde in de slotminuut toch nog voor een onverhoopt punt.

© AP

Freiburg blijft bovenin meedraaien na krappe zege tegen Werder Bremen

Nog in Duitsland blijft revelatie Freiburg, met belofte-international Hugo Siquet in de tribune, meedraaien in de top van het klassement na een krappe zege tegen Werder Bremen. Na een snelle rode kaart voor Werder-speler Friedl leek Freiburg lang zijn tanden stuk te bijten. Kübler zorgde net voor het uur toch voor het openingsdoelpunt. Tien minuten voor tijd zorgde Grifo vanop de stip voor de bevrijdende 2-0.