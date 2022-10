Ondanks ‘vertraging’ van N-VA zou stemming over energiepremie volgende week plaatsvinden

De energiepremie van 196 euro die de federale regering beloofd had voor november zou er dan toch op tijd moeten komen, dat meldt La Dernière Heure zaterdag. Er zou donderdag in de plenaire vergadering over gestemd kunnen worden.

De N-VA had een tweede lezing gevraagd om na te gaan of er geen fouten gemaakt werden en om te zien of de burger geen schade zou ondervinden ten gevolge van de premie. Daardoor riskeerde er een vertraging te ontstaan. “N-VA is een bedreiging voor de koopkracht”, noemde Vooruit-fractieleider Melissa Depraetere het. Volgens Depraetere zou de vraag van N-VA voor een vertraging van twee weken zorgen.

Maar volgens de krant La Dernière Heure zou er dan toch een oplossing zijn waardoor er aanstaande donderdag toch over de premie zal kunnen gestemd worden. Enkel als er gevraagd worden achter een amendement en de tekst naar de Raad van State moet worden gestuurd, zou er nog sprake kunnen zijn van een vertraging. Wat weinig plausibel lijkt gezien daar 50 stemmen voor nodig zijn. En gezien de noodsituatie op het vlak van energie willen zowel de meerderheid als de oppositie eerder een snelle oplossing zien.