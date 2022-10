Zo moeilijk heeft onze jeugd het: “Ze tonen ongegeneerd dat het niet gaat, maar we reageren fout”

Psychotherapeute Lut Celie en haar team zien het dagelijks, in expertisecentrum voor rouw en verlies De Bleekweide: jongeren die agressie tonen in de klas, die stoppen met eten, die in hun arm snijden. En daarom labels omgesnoerd krijgen, van ‘borderliner’, ‘ADHD’er’ of ‘spijbelaar’. Terwijl het échte probleem ligt in onze ‘verliesmaatschappij’, zegt ze in haar nieuwe boek Zie mij. “De grond onder hun voeten is letterlijk verzuurd. Elke dag zeggen: Het is oké dat je dit voelt, dat zou al veel helpen.”