Het grillige pad van Brigitta Callens: van Zillion over yoga tot hotel in Zwitserland

Brigitta Callens krijgt in de film Zillion gestalte door actrice Charlotte Timmers. Die in de film Vanessa heet, want Brigitta Callens had via een raadsman laten weten aan de producenten dat zij niet wilde geportretteerd worden. Discretie is sinds een paar jaar het handelsmerk van de voormalige miss België. Het laatste bericht over haar is dat ze een hotel zou uitbaten met een nieuwe partner in Zwitserland.