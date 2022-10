Dieven dringen binnen bij juwelier en gaan in minder dan minuut aan de haal met enorme buit

Dievenbende dringt op brutale wijze binnen bij juwelier en gaat in minder dan minuut aan de haal met enorme buit — © KameraOne

In Manhattan heeft een dievenbende op erg brute wijze een juwelier bestolen. Met enkele voorhamers drongen ze binnen in de zaak en graaiden ze alle juwelen mee die ze konden vinden. In minder dan een minuut namen ze zo onder meer uurwerken en halskettingen mee ter waarde van ruim een half miljoen euro.