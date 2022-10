Belgische futsalvrouwen spelen gelijk in overbodige match tegen Zweden op EK

De Belgische futsalvrouwen hebben zaterdag in hun derde wedstrijd op weg naar de Final Four van het EK 3-3 gelijkgespeeld tegen Zweden. België was al uitgeschakeld na zware nederlagen eerder deze week tegen titelverdediger Spanje (14-0), woensdag, en Finland (9-0), donderdag. Enkel de groepswinnaar stootte door. Dat was al zeker Spanje.