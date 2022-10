Domper voor Lucinda Brand: Nederlandse breekt middenhandsbeentje na val tijdens verkenning in Tabor

Lucinda Brand zal zichzelf morgen niet opvolgen in de WB-manche in het Tsjechische Tabor. De Nederlandse kwam tijdens de verkenning pijnlijk ten val en brak daarbij haar middenhandsbeentje. Dat maakte haar team Baloise Trek Lions zopas bekend. Het is nog onduidelijk hoelang Brand buiten strijd zal zijn.

De voorbije twee jaar stond er geen maat op Lucinda Brand in het Tsjechische Tabor. De Nederlandse van Baloise Trek Lions won telkens bij de vrouwen en was gebrand om morgen voor de derde keer op rij het zegegebaar te maken in Tsjechië.

Maar bij de verkenning liep het helemaal mis. Brand kwam pijnlijk ten val en greep meteen naar de hand. Na onderzoek werd een breuk van het middenhandsbeentje vastgesteld. Brand mag zo al zeker een kruis maken over de WB-manche in Tabor.

Hoelang Brand buiten strijd zal zijn, is voorlopig nog onduidelijk. Maandag wordt de Nederlandse geopereerd in het ziekenhuis van Herentals.

Brand won dit seizoen al één cross in Meulebeke en haar niveau leek de voorbije weken in stijgende lijn. Het is nog afwachten of de 33-jarige in Namen haar Europese titel kan verdedigen. Dat kampioenschap staat op 6 november op de planning.