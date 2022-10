Bashir Abdi loopt in rustperiode voor het goede doel: “Loopschoenen drie weken niet aan gehad”

Bashir Abdi was een opvallende deelnemer op de Brussels Ekiden, een aflossingsmarathon, zaterdag. De bronzenmedaillewinnaar van zowel de Spelen in Tokio als het WK atletiek in Eugene liep voor ‘Tous à bord’, een organisatie voor jongeren met een beperking, en duwde onderweg een rolstoel voort.

“Ik vind het belangrijk om mij voor zoiets in te zetten”, zegt Abdi over zijn keuze om zaterdag door Laken te lopen met een rolstoel, met daarin een jongere met een beperking. Abdi is zelf ook oprichter van Sportaround, een organisatie die kansarme jongeren aan het sporten brengt.

Na drie marathons in iets meer dan zes maanden - Rotterdam, Eugene en Londen - geniet Abdi momenteel van rust. “Met mij gaat het goed”, klinkt het bij de Europese recordhouder op de marathon. “Ik heb mijn loopschoenen al drie weken niet meer aan gehad. Dit is de eerste keer. Zelfs alternatieve trainingen, zoals aquajoggen, doe ik niet. Het zijn twee enorm zware jaren geweest, vooral dit jaar was er wat over met die drie marathons. In Londen was ik niet fris meer. Ik heb echt nood aan rust en die ben ik nu aan het nemen. Tot midden december loop ik niet meer dan drie keer per week.”

Bij zijn gezin zijn is momenteel de voornaamste bezigheid voor Abdi. “Het zijn hele rustige weken”, vertelt hij. “Behalve wat sponsorverplichtingen ben ik rustig thuis met de kinderen en ik breng ze ook naar school. Ze zijn wel blij dat papa eindelijk eens wat langer thuis is. Als ik naar de winkel ga, willen ze mee, om te controleren of ik nog wel terugkom”, besluit Abdi.