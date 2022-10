Pro-Russische autoriteiten verplichten burgers Cherson onmiddellijk te verlaten

De pro-Russische leiders in de Zuid-Oekraïense regio Cherson hebben zaterdag alle burgers verplicht om “onmiddellijk” de gelijknamige regionale hoofdstad te verlaten. De stad maakt deel uit van de Oekraïense gebieden die in september illegaal geannexeerd werden door Rusland.

“Alle burgerbewoners van Kherson moeten de stad onmiddellijk verlaten”, meldt het door Moskou geïnstalleerde bestuur op de berichtendienst Telegram. De evacuatie is nodig wegens de “gespannen situatie aan het front” en een “verhoogd gevaar voor massale beschietingen”, zo wordt meegedeeld. Het Oekraïense leger is momenteel aan een opmars bezig in het gebied.

De pro-Russische autoriteiten voeren al sinds woensdag evacuaties uit aan de linkeroever van de rivier Dnjepr, aan de grens met Cherson. Kyiv betitelt die evacuaties als een “deportatie”. Cherson is, samen met Zaporizja, Loehansk en Donetsk, een van de vier Oekraïense gebieden die de Russische president Vladimir Poetin eind september in strijd met het internationaal recht heeft geannexeerd.

Zeven en een halve maand na het begin van de oorlog zou het Oekraïense leger daar volgens waarnemers aan de vooravond kunnen staan van zijn volgende grote succes. De afgelopen weken heeft Kiev herhaaldelijk melding gemaakt van de herovering van de eerste nederzettingen in Cherson.