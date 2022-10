Team Antwerp ongeslagen naar kwartfinale op 3x3 Tainan City Challenger

Met een perfect parcours en een 2 op 2 in poule B heeft Team Antwerp zich op de 3X3 Tainan City Challenger in Taiwan geplaatst voor de kwartfinale. De Sinjoren wonnen overtuigend van Changhua (Taiwan) en Warschau (Polen). Naast 15.000 dollar voor de winnaars is de top-2 ook gekwalificeerd voor de 3X3 World Tour Hong Kong Masters (26 en 27 november).

Team Antwerp, nummer vier van de wereld, nam een uitstekende start in Taiwan en op de 3X3 Tainan City Challenger. Dennis Donkor, Nick Celis, Bryan De Valck en Thibaut Vervoort wonnen in poule B de eerste wedstrijd afgetekend en met 21-6 van Changhua. Dennis Donkor was met 8 punten topschutter. De tweede wedstrijd bracht wel spanning. Team Antwerp won na een beklijvende partij met 21-16 van het Poolse Warschau. Nick Celis lukte acht punten tegen het team uit de Poolse hoofdstad.

Met een 2 op 2 plaatsten de Sinjoren zich als groepswinnaar voor de kwartfinales. De kwartfinale, halve finale en finale worden zondag afgewerkt. Team Antwerp komt in de kwartfinale tegen de nummer 2 van poule D (Ulaanbaataar/Mongolië, Tapei/Taiwan of Belgrade/Servië) uit. De eerste vijf van de 3X3 Tainan City Challenger cashen ook een mooie prijzenpot. De winnaar krijgt 15.000 dollar, de nummer 2 10.000, wie derde eindigt 6.000 dollar, nummer 4 5.000 dollar en de vijfde 4.000 dollar. De top-2 is tevens geplaatst voor de 3X3 World Tour Hong Kong Masters (26 en 27 november).