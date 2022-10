De Bleeker: “Leverancier moet voorschotfactuur sneller aanpassen als marktprijzen dalen”

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) wil dat de voorschotfacturen voor energie ook verlagen als de prijzen op de markten laag blijven. “Als de marktprijzen significant dalen, wil dat zeggen dat de prijzen verlagen voor de leveranciers. Het kan niet zijn dat de consument bankier speelt voor energieleveranciers”, zei ze zaterdag in De Ochtend op Radio 1.

De afgelopen maanden swingen de gas- en elektriciteitsprijzen uit de pan, met record na record. Steeds meer mensen zagen hun facturen enorm stijgen, met honderden euro’s en meer. De voorbije twee maanden is de gasprijs op de markt echter flink gedaald.

De Bleeker wil dat dat ook sneller te voelen is in de voorschotfacturen. “Die voorschotten moeten zo goed mogelijk aansluiten over wat het hele jaar bij elkaar zal moeten betaald worden. (...) Het kan niet zijn dat de consument veel te veel betaalt en op die manier bankier speelt voor de leverancier.”