Tuinhuis in Beringen volledig uitgebrand

Beringen

In de Motstraat in Beringen is tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks half één een tuinhuis volledig uitgebrand. In de woning zijn renovatiewerken bezig. De brandweerzone Zuid-West Limburg ging ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. Hierdoor werd overslag naar de woning of aanpalende tuinen voorkomen. Er vielen geen gewonden maar het tuinhuis en inhoud zijn volledig uitgebrand. Welke de oorzaak is van de brand is niet bekend. Ook de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo kwam ter plaatse en deed de vaststellingen. De oorzaak is vermoedelijk accidenteel. Er wordt uitgegaan van een kortsluiting. (zb)