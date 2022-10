Wolfsburg biedt excuses aan voor wangedrag van spelers tegenover treinpersoneel: “Niet verenigbaar met onze waarden”

VfL Wolfsburg heeft zich zaterdag publiekelijk verontschuldigd voor “ontoelaatbaar wangedrag” van enkele spelers van de Bundesligaclub in de trein van Wolfsburg naar Leverkusen. Ze droegen niet het verplichte mond- en neusmasker en negeerden herhaalde oproepen van het treinpersoneel om het masker alsnog op te zetten. Een verslaggever van de televisiezender WDR zat toevallig in dezelfde trein en maakte melding van het incident. Wolfsburg is de club van onze landgenoten Koen Casteels en Sebastiaan Bornauw.