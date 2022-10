Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani krijgt doodsbedreigingen door “wintersfeerverlichting”

De Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani krijgt de laatste dagen doodsbedreigingen. Dat meldt Robtv en wordt ook door de burgemeester zelf bevestigd. De aanleiding is een artikel op de website Leuven Actueel waarin staat dat de stad het woord “kerstverlichting” bant.

In het artikel wordt geschreven dat de stad Leuven het woord kerstverlichting bant en er gekozen wordt voor de term “wintersfeerverlichting”. Dit zorgde voor heel wat commotie. Op sociale media wordt er gesproken van een gebrek aan respect voor traditie en zijn er heel wat racistische reacties te lezen.

Maar sommigen gaan nog een stapje verder en sturen de burgemeester ook doodsbedreigingen. Dat bevestigde Ridouani zelf ook aan Robtv. Of hij intussen een klacht heeft ingediend en extra bescherming krijgt, is niet duidelijk.

“Een verbod? Natuurlijk niet.”

Ridouani reageerde wel al zelf met een post op Facebook, waarin hij verwijst dat de verlichting al jaren geen “kerstverlichting” wordt genoemd omdat de lichtjes langer dan alleen tijdens de kerstperiode te zien zijn in de stad.

“Is er een verbod om te spreken van kerstverlichting? Natuurlijk niet. Je zegt wat je wilt. In Antwerpen spreekt de stad van Eindejaarsverlichting.Voor andere zaken spreken we van de kerstmarkt, kerstbomen, kerststallen… Omdat we die zaken ook tijdens de echte kerstperiode voorzien (en zullen blijven voorzien én zo noemen)”, klinkt het.