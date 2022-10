Ogier blijft leider in Rally van Catalonië, Thierry Neuville nog steeds derde

Sébastien Ogier (Toyota Yaris Rally1) blijft aan de leiding in de Rally van Catalonië. De Fransman heeft een voorsprong van 9,7 seconden op eerste achtervolger en teamgenoot Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1). Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) is derde op 14,2 seconden. De derde rit van zaterdagochtend werd geannuleerd na een zware crash van Gus Greensmith (Ford Puma Rally1).

Neuville begon uitstekend aan de tweede wedstrijddag. De Belg reed de snelste tijd en was daarbij 0,9 seconden sneller dan Ogier en 1,5 seconden sneller dan Rovanperä. In de tweede rit van de dag reed Ogier de snelste tijd. De Fransman was op zijn beurt 2,6 seconden sneller dan Neuville en 4,3 seconden sneller dan Rovanperä. In de stand loopt Ogier iets verder weg van zijn achtervolgers. Neuville nadert dan weer op Rovanperä.

“Het was een goede rit voor ons”, zei Neuville aan de finish. “We hebben wel nog wat werk aan de wagen. Telkens wanneer de weg vuil wordt, heb ik een minder goed gevoel met de wagen en ken ik zijn limieten niet. We kunnen sneller en beter, op voorwaarde dat we een betere afstelling vinden.”

De derde rit van de dag werd geannuleerd nadat Gus Greensmith in een snelle sectie in de vangrails dook. Piloot en co-piloot kwamen ongeschonden uit het wrak. Omdat de weg bezaaid was met brokstukken en het daardoor onmogelijk was de wedstrijd snel te hervatten, werd de derde rit geannuleerd. De rijders reden via een alternatieve route naar de assistentiezone in Salou.

In de WRC2 zijn Grégoire Munster en Louis Louka (Hyundai i20 N Rally2) nog steeds tiende. In de WRC2 Junior is het duo vijfde.

Zaterdagnamiddag worden dezelfde drie ritten als deze voormiddag gereden. De tweede wedstrijddag eindigt vanavond met een korte klassementsrit in het centrum van Salou. De Rally van Spanje eindigt zondagnamiddag.