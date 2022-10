Bus in brand gestoken aan Oude Pastorie in Ham: onderzoek naar brandstichting

Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag is de bus van Avansa Limburg aan de Oude Pastorie in Ham volledig uitgebrand.

© RR

Avansa Limburg is een sociaal-culturele organisatie die onder meer mensen via activiteiten samenbrengt. Het project in Ham is begin vorig jaar van start gegaan. De bus werd in eerste instantie volledig ontmanteld samen met vrijwilligers. Daarna werden er kruiden- en bloembakken gebouwd. De bedoeling van het project was voornamelijk mensen uit hun isolement halen en hen een fijne activiteit aan te bieden.

© RR

In Ham was dat meteen een succes. Volgens communicatieverantwoordelijke Peter van Meer is de verslagenheid groot. “De mensen waren altijd heel enthousiast en betrokken bij het project. Ze kwamen graag naar de bus. Een echte ontmoetingsplaats in het groen. Om dan nu te zien dat de bus volledig weg is, doet pijn zowel bij de vrijwilligers als bij ons”, aldus Peter van Meer.

© RR

“We gaan de opruimwerken organiseren en hopen dat het onderzoek wat oplevert.”

Onderzoek

Op dit moment gaat men uit van brandstichting. Daarom is de politie een onderzoek geopend. Het project was in samenwerking met de gemeente Ham. “De kans is groot dat de brand is aangestoken is”, reageert ook burgemeester Marc Heselmans (cd&v). “Er was niets brandbaar in de bus. Geen gas noch elektriciteit. Een spontane ontbranding lijkt mij onmogelijk. We wachten de onderzoeksresultaten af.”

© Zahra Boufker

Succes

“Het project kan je vergelijken met een soort volkstuintje en dat was een groot succes. Waarschijnlijk ook omwille van de ligging, middenin het groen. Het is spijtig en triestig om dit te zien. De bus is volledig uitgebrand”, zegt de burgemeester.

© RR

“Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen en zal wellicht de eik lang de uitgebrande bus het overleven omdat die ook brandschade heeft opgelopen. Hoe het nu verdergaat moeten we maandag bekijken. De bus zullen wellicht met speciaal vervoer moeten wegslepen.”

© Zahra Boufker

De brandweer en de politie kwamen ook ter plaatse. De brand was snel onder controle. (zb)