Laat Liz Truss premie van 115.000 pond liggen?

Zoals elke aftredende premier heeft Liz Truss recht op een toelage van 115.000 pond of 130.000 euro per jaar. Maar gezien ze al na 45 ontslag nam, vinden verschillende politici dat ze dat recht niet verdiend heeft.

Zelfs de kortst zittende premier ooit kan aanspraak maken op de toelage die sinds 1991 in het leven werd geroepen. Die werd ingevoerd om voormalige premiers die nog actief zijn in het openbare leven bij te staan voor de kosten van hun blijvende taken. Het gaat dan over bijvoorbeeld kantoorkosten of secretariaatskosten die “voortvloeien uit hun bijzondere positie” of reizen en evenementen die ze moet bijwonen als voormalig premier.

Alleen vindt niet iedereen dat Truss daar recht op heeft. Volgens Labour leider Keir Starmer heeft Truss “dat recht niet verdiend” en zou ze het moeten afwijzen. Ook de liberaal-democratische leider Ed Davey deelt die mening. Hij vergeleek de onkostenvergoeding met een “volledig pensioen”. Er waren eerder ook al soortgelijke oproepen van vakbonden en campagnevoerders. Alleen is het nog niet duidelijk wat Truss precies van plan is te doen.