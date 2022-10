Politievakbonden voeren actie bij congres Open Vld

De politievakbonden voeren actie aan het Kinepoliscomplex in Brussel, waar regeringspartij Open Vld vandaag/zaterdag een partijcongres organiseert. Dat schrijven VRT NWS en HLN. Ze zijn ontevreden omdat de loonsverhoging voor de politie, waarover de politievakbonden en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) een akkoord sloten, pas vanaf volgend jaar uitgerold zal worden.

“Wij vragen in eerste instantie respect”, zegt Vincent Houssin van de liberale vakbond VSOA aan VRT NWS. “Respect voor de politie, dat is ook wat de regering beloofd heeft bij haar aanstelling. We vragen ook respect voor de verworven rechten en voor de afgesloten akkoorden, waar de minister van Binnenlandse Zaken wel degelijk een mandaat voor had.”