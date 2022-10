INEOS-renner Geraint Thomas trapt tijdens vakantie balletje bij Franse eersteklasser OGC Nice en dolt: “Nu wachten op dat contract”

“Het begin was wat moeilijk, maar ik trapte ze er al snel van alle hoeken in”, schreef Thomas al grappend in een tweet. “Aaron Ramsey was zeker onder de indruk. Nu is het alleen wachten op dat contract.”

Het is zeker geen toeval dat Thomas eens een balletje ging trappen bij OGC Nice. De voormalige Tourwinnaar (2018) woont in Monaco en de Franse voetbalclub wordt net als de wielerploeg van Thomas ook gesponsord door INEOS.