100 trucks denderen door Hasselt op weg naar ‘De Warmste Truckrun’

Wie naar Park H afzakt, wordt er werkelijk ondergedompeld in de wereld van brullende motoren. Vanuit 5 locaties in Limburg zakken de chauffeurs naar Hasselt. Ze kommen van Sappi Lanaken, Mac Queen Bommershoven, Group GTS Tessenderlo, Vancraenenbroeck Depot Pelt en Ceyssens Containers Bree. “Het evenement staat volledig in het teken van transport en verkeersveiligheid en is naar gewoonte volledig alcohol-vrij”, vertelt Danny Meertens die ‘De warmste Truckrun’ voor de derde keer organiseert. In verschillende hallen van Trixxo staan trucks in alle vormen en maten de hele dag centraal, een spektakel voor wie wil kennis maken met deze bijzondere wereld en ook een buitenkans voor wie in de sector aan de slag wil, want er is ook een jobbeurs ‘Logistical Jobday’ met tientallen werkaanbieders uit de sector. En er is, samen een met Een Hart voor Limburg, de TruckRuniek een run met een honderdtal vachtwagens waarbij de kwetsbare kinderen en jongeren uit EHvL-projecten de kans krijgen mee te rijden.”

© Sven Dillen

Wie in de Trixxo-Arena de allernieuwste en speciale trucks wil bewonderen, kan daar op zaterdag tot 17.00 uur terecht.