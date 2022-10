Oplichters zoeken geld bij Limburgse priesters: “Bijna ingetrapt”

“Ik werd gebeld vanuit een anoniem nummer”, zegt de Genkse deken Luc Herbots. “Dat is op zich al verdacht. De mens aan de andere kant van de lijn stelde zichzelf voor als een alleenstaande vrouw die met haar kinderen om 17 uur diezelfde dag op straat gezet zou worden, tenzij ze 650 euro zou betalen aan een huisbaas. Ze gaf het rekeningnummer waarop ik zou moeten storten. De vrouw zei dat ze in de Stationstraat 58B in Genk zou wonen. Vooraleer te storten ben ik toch maar eens gaan kijken in de Stationstraat. En al snel bleek dat nummer 58B niet bestaat. Even later belde ze terug en toen was het plots 38B. Ik ben nog eens gaan kijken. En ook 38B bestaat niet. Het verhaal werd zo overtuigend gebracht dat ik er bijna was ingetrapt.”

“Onze voormalige bisschop Schreurs zei: ‘Wie nog nooit bedrogen is heeft ook nooit armen geholpen.’” Luc Herbots

Deken Herbots verwittigde meteen het bisdom van Hasselt die op haar beurt alle parochies een bericht stuurde met de waarschuwing voor oplichters.

Waarschuwing

“Ik dacht als ze dat bij mij doen, dan waarschijnlijk ook bij andere confraters”, gaat Herbots verder. “En al snel bleek dat er twee onder hen inderdaad een gelijkaardige telefoon hadden gekregen. Er wordt misbruik gemaakt van onze christelijke reflex om te helpen. Waar ik bijzonder aan til is dat de mensen die echt in nood zijn niet meer durven aankloppen. Dat is ook de reden dat ik enkel het bisdom hiervan op de hoogte heb gebracht. Nu het ook breder kenbaar is, is het ook de gelegenheid om iedereen op te roepen tot voorzichtigheid. Ik wil echt wel benadrukken dat we blijven openstaan voor mensen die in de problemen zijn geraakt. We hebben hierover ook al overleg gehad met het OCMW. Er is afgesproken dat we in geen geval geld geven en dat we samen naar oplossingen zoeken. We laten zeker geen mensen in de steek. Tot slot wil ik nog even onze voormalige bisschop Schreurs citeren. Hij zei: “Wie nog nooit bedrogen is heeft ook nooit armen geholpen.”