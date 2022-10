Bekende Limburgse urban explorer verkent verlaten ziekenhuis: “Zelfs de lift werkt nog”

De bekende Limburgse urban explorer Siaz (21) is de voorbije weken tot twee keer toe op verkenning gegaan in het verlaten ziekenhuis op de Zwartzustersvest in Mechelen. Wat hij daar zag, had hij nog nooit meegemaakt. “Het zag er allemaal nog in goede staat uit en zelfs de lift werkte nog”, zegt hij. De video die de urbexer maakte, heeft hij enkele dagen geleden op YouTube gezet. Binnenkort gaat het gebouw tegen de vlakte.

Meer dan vierduizend keer is het filmpje van Siaz ondertussen bekeken waarin hij op verkenning gaat in het ziekenhuis. De vlogger vertelt niet waar hij zich bevindt, maar Mechelaars herkennen er meteen het leegstaand ziekenhuis op de Zwartzustersvest in. Tot in oktober 2018 was hier campus van het AZ Sint-Maarten gevestigd. De voorbije jaren heeft het gebouw dienstgedaan als noodopvangcentrum voor vluchtelingen en dak- en thuislozen en als vaccinatiecentrum. Het staat nog maar enkele maanden leeg.

“We gingen niet zomaar binnen”

“Van volgers had ik gehoord dat alles er nog werkte, zelfs de liften”, zegt Siaz. In de loop van september en in oktober trok de Limburgse urbexer samen met enkele vrienden twee keer naar het gebouw. “We gingen niet zomaar binnen. De eerste keer hebben we eerst een halfuur rond het gebouw gewandeld, zeker drie of vier keer, om alles te verkennen”, vertelt Siaz. Zo viel het hen ook op dat het ziekenhuis aan de voorzijde is dichtgetimmerd en dat er ook bewakingscamera’s hangen.

De voormalige campus Zwartzustersvest van het AZ Sint-Maarten — © Gil Plaquet

In hun video is te zien hoe ze via een toegangspoort van een kelderverdieping op de parking het verlaten ziekenhuis binnengeraakten. Daar merkte een alerte burger hen op, maar die leidden ze om de tuin door de persoon wijs te maken dat ze de site zouden verlaten. “Urbex is een hobby die veel mensen beoefenen. We houden ervan om op verkenning te gaan in verlaten gebouwen. Het is illegaal, maar de politie weet ondertussen wat urbexers zijn en we maken niets kapot. We maken alleen foto’s en video’s”, legt Siaz uit.

“Een ziek ziekenhuis”

Het is niet de eerste keer dat de jonge avonturier een verlaten ziekenhuis opzocht. “En we hebben ook al verlaten rusthuizen bezocht, maar dat in Mechelen was toch wel heel indrukwekkend”, zegt de urbexer. Via de kelders met stockage komen ze al snel in het ziekenhuis zelf terecht. In de gangen staat het nog vol ziekenhuisbedden. “Overal brandde er licht en zelfs de lift werkte nog. Het is een ziek ziekenhuis. Het zag er allemaal nog mooi uit en niet eens zo oud. Er was ook weinig vandalisme. Dat maakt het allemaal vetter.”

“Overal brandde er licht en zelfs de lift werkte nog”, zegt Siaz. — © YouTube

Tijdens hun ontdekkingstocht stootten de jongeren zelfs op een andere persoon die er rondhing. Hij vertelde hen dat hij er komt ‘chillen’. Op de verdiepingen wandelden ze rond in ziekenhuiskamers en enkele afdelingen. “Maar omdat ik per ongeluk een deel van mijn videobeelden wiste, moest ik nog een keertje terug”, zegt Siaz.

“Tweede keer alle elektriciteit uit”

En dus keerde de Limburgse urbexer in oktober een tweede keer terug, ditmaal met twee andere vrienden. “Toen leek alle elektriciteit uitgeschakeld, maar de lift werkte wel nog”, zegt hij. In de video zie je hoe ze ook in de ontwaakruimte en een operatiezaal terechtkwamen. “Daar was het en uiteindelijk ook op het dak. Foto’s daarvan poste Siaz op zijn Instagrampagina.

Siaz en zijn vrienden wandelden ook rond in ziekenhuiskamers. — © YouTube

Bij het Zorgbedrijf Rivierenland, eigenaar van het ziekenhuis, zijn ze ervan op de hoogte dat geregeld mensen het gebouw binnendringen en zelfs verblijven. Ondertussen is het gebouw volgens de organisatie beter afgesloten. “De sloopvergunning is getekend. Het ziekenhuis wordt binnenkort afgebroken”, reageert schepen Gabriella De Francesco (Vld-Groen-m+). Op de site wordt onder andere een nieuw woon-zorgcentrum gebouwd.

Uiteindelijk kwam de urbexer ook op het dak van het ziekenhuis terecht. — © YouTube