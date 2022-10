Republikeinse Partij dagvaardt Google voor mails in spamfolder

De Republikeinse Partij heeft Google aangeklaagd omdat e-mails van de partij door de internetgigant naar de spamfolder zouden worden verwezen. Google beperkt op die manier de mogelijkheid om fondsen te werven, zo luidt de klacht, die amper drie weken voor de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten wordt ingediend. De partij spreekt over “politieke discriminatie”.

Het partijbestuur van de Republikeinse Partij (RNC) zegt dat de verstuurde berichten doorgaans wel gewoon in de inbox van de aanhangers van de partij belanden. Maar aan het eind van de maand is dat niet meer het geval. Dan eindigen die e-mails in de spamfolder, waardoor het hoogst onwaarschijnlijk is dat de berichten worden gelezen.

“Het einde van de maand is historisch gezien de periode waarin de fondsenwerving van het RNC het meest succesvol is”, zo vermeldt de aanklacht die vrijdag is ingediend bij een federale rechtbank in Sacramento, in de staat Californië.

“Al maanden bezig”

Volgens de Republikeinen houdt het probleem al tien maanden aan. Pogingen om de zaak in samenwerking met Google op te lossen, hebben niets opgeleverd. Het RNC eist nu een schadevergoeding en een gerechtelijk bevel dat een oplossing biedt voor de “schendingen van de wet door Google”.

“Zoals we herhaaldelijk hebben gezegd, filteren we geen e-mails op basis van politieke voorkeur”, reageert José Castañeda, een woordvoerder van Google. “De spamfilters van Gmail weerspiegelen de acties van gebruikers.”

De Republikeinen beweren al langer dat technologiereuzen de conservatieven en hun standpunten censureren, iets wat de bedrijven ontkennen.