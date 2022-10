Amsterdam kampt met rattenplaag

In supermarkten, villa’s en bedrijfspanden, ratten zitten overal in Amsterdam. Dat schrijft de Nederlandse krant Het Parool zaterdag. Er zouden namelijk steeds meer meldingen zijn van ratten bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst.

Hoeveel ratten er precies zijn in Amsterdam, weet niemand. Maar het aantal zou jaarlijks wel duidelijk toenemen. “Tien tot twintig procent meer melding, elk jaar, minimaal”, klinkt het bij Piké, een van de vele bedrijven die aan rattenbestrijding doen.

De oorzaak van de toename zou volgens de sector te wijten zijn aan het feit dat de bestrijding van plaagdieren gebonden is aan strengere regels sinds 2017. Tegen 1 januari 2023 moet die regelgeving zelfs nog strenger worden waardoor particulieren zelfs in hun eigen huis geen rattengif meer mogen strooien. Dat moet dan altijd door een gespecialiseerd bedrijf gebeuren.

De vrees is dat eigenaars zich naar het internet zullen wenden om daar rattengif te kopen. Maar als die middelen niet op een effectieve manier worden toegepast, kan het ertoe leiden dat de dieren er resistent aan worden. Dat zou volgens een recent onderzoek trouwens nu al het geval zijn.

Volgens Het Parool is Amsterdam trouwens niet de enige grote stad die te kampen heeft met een rattenplaag. Ook in Parijs, Hong Kong en Moskou zouden de diertjes in grote hoeveelheden aanwezig zijn.