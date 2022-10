Nieuwe details bekend over carnavalsdrama in Strépy, bestuurder reed met 150 km/u door woonwijk: “Auto gebruikt als moordwapen”

Er zijn nieuwe details bekend over het carnavalsdrama dat zich in maart van dit jaar afspeelde in het Waalse Strépy. Paolo Falzone (34) reed met zijn opgedreven BMW in op een groep carnavalisten, maar dat was na nieuw onderzoek met een snelheid die drie keer hoger lag dan de toegestane. “Dat is absoluut enorm”, zegt zijn advocaat.

De snelheid waarmee de man met Siciliaanse roots op 20 maart een golf van verontwaardiging veroorzaakte door met zijn wagen in te rijden op een groep carnavalisten nabij La Louvière was 150 kilometer per uur. Daarmee reed hij drie keer hoger dan de toegestane snelheid (50 km/u) in de woonwijk.

“Dit is geen ‘gewoon’ verkeersongeval”, zegt de advocaat van enkele slachtoffers. “De dader gebruikte zijn auto als moordwapen en moet voor zijn daden voor het hof van assisen verschijnen.” De advocaat van Falzone zei vlak na de feiten dat de schuld ook deels bij de slachtoffers ligt. “50 of 90 kilometer per uur, het had weinig verschil gemaakt”, zei hij toen. Die mening moet de advocaat nu bijschaven. “Het nieuwe onderzoek is duidelijk. 150 kilometer per uur, dat is enorm.”

Bij het ongeval vielen zes doden en dertig gewonden. Falzone was op het moment van de feiten zijn dolle autorit ook aan het filmen en hij had te veel gedronken. Vrijdag heeft het gerecht van Doornik beslist dat hij langer in de cel blijft.