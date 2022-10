Viktor Verschaeve “dacht twee maanden aan stoppen” maar wil wielercarrière volgend jaar herlanceren bij opleidingsploeg Lotto

Lotto Dstny maakte gisteren de samenstelling van zijn opleidingsploeg, het zogenaamde Devo Team, bekend. De meest opvallende naam daarin is ongetwijfeld Viktor Verschaeve. De ­24-jarige renner was twee seizoenen prof bij Lotto, maar kon zich door blessureleed amper tonen op het hoogste niveau.

“Door een ­hardnekkige blessure aan mijn linkerbeen moest ik ­vorig jaar onder het mes. Maar ook na die operatie bleef ik last ondervinden, waardoor ik nooit op volle kracht kon rijden. Ik heb een ontzettend frustrerende ­periode achter de rug. Ik zag ­jongens schitteren voor wie ik bij de beloften zeker niet moest ­onderdoen”, aldus de inwoner van Burcht. “Ja, ik heb aan ­stoppen gedacht.”

Woensdag kwam er voor ­Verschaeve eindelijk licht aan het einde van de tunnel.

“Tijdens een kijkoperatie hebben de dokters gevonden wat de ­oorzaak van mijn pijn is. Begin november moet ik hiervoor ­onder het mes. Als alles goed gaat, hoop ik midden december opnieuw op de fiets te zitten.”

Volgend seizoen zal Verschaeve uitkomen voor het contintentale Lotto Dstny Devo Team. Een goeie zaak, zo geeft het klim­talent aan.

“De ploeg kwam met dit voorstel. Het leek me in mijn positie een ideaal voorstel. Ik zal er alles aan doen om mijn droom verder te zetten. Ik besef dat het alles of niets wordt voor mij. Kan ik pijnvrij koersen en doe ik het goed, is een terugkeer naar de profploeg zeker een mogelijkheid. Is dat niet het geval, dan heb ik er ­tenminste alles aan gedaan. Ik ben Lotto alvast heel dankbaar: het heeft mij enorm gesteund ­tijdens deze moeilijke periode. Zonder deze ploeg denk ik niet dat ik nog zou koersen”, aldus Verschaeve.