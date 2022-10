Loting WK vrouwenvoetbal 2023: Nederland treft titelverdediger Verenigde Staten

Zaterdag werd in de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Auckland geloot voor de groepsfase van het WK vrouwenvoetbal van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. De Verenigde Staten, de uittredende kampioen, werd in groep E ingedeeld met Nederland en Vietnam. Het vierde land in de groep is pas begin volgend jaar bekend na de intercontinentale play-offs. De Red Flames konden zich niet voor het WK plaatsen na verlies in de barrages tegen Portugal.

Nederland tegen de Verenigde Staten betekent een herhaling van de WK-finale van 2019. Toen verloren de Nederlandse ‘Leeuwinnen’ met 2-0 van de VS. Beide ploegen troffen elkaar vorig jaar ook in de kwartfinales van de Olympische Spelen. Ook toen haalde Team USA het, na strafschopen.

Nieuw-Zeeland kwam in groep A terecht en treft daar Noorwegen, Zwitserland en de Filipijnen. Australië ontmoet in groep B Ierland, Nigeria en Kroatië. Europees kampioen Engeland is de favoriet in groep D. Ze treffen er Denemarken, China en een land uit de intercontinentale play-offs. Duitsland, de verliezende finalist op het voorbije EK, neemt het in groep H op tegen Colombia, Marokko en Zuid-Korea.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het WK begint op 20 juli in Auckland met de openingswedstrijd tussen Nieuw-Zeeland en Noorwegen. De finale is op 20 augustus in Sydney. De wedstrijden in de groepen A, C, E en G worden in de Nieuw-Zeelandse steden Auckland, Dunedin, Wellington en Hamilton gespeeld. In Australië huisvesten Sydney, Brisbane, Perth en Adelaide de wedstrijden in de poules B, D, F en H.