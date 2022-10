Fietskaravaan met dertig ‘Grootouders voor het Klimaat’ houdt halt in Hasselt

“Onderweg hebben we elke dag op verschillende plekken uitleg gekregen rond milieuvriendelijke of duurzame initiatieven”, zegt Liesbeth Croughs, voorzitter van de Limburgse tak van Grootouders voor het klimaat’, die de hele fietstocht meetrapt. “We hebben gewandeld in de Groene Delle, dat mee door de inzet van de Limburgse afdeling van de Grootouders voor het klimaat werd gered van industrialisering. Nadien zijn we verder gefietst richting Quartier Bleu, waar we passanten hebben uitgelegd waarom we onze actie doen. We fietsten na afloop naar Hostel H waar we overnachten. Eten deden we in het sociale project Koe-Vert, waar we onder meer nog een gesprek met Tom Nijssen over Kermt Stroomt hadden. Zaterdag nemen we eerst de trein tot Sint-Joris-Winge van waar we verder rijden richting Nijvel. Zondag fietsen we van daaruit richting Brussel, waar we deelnemen aan de klimaatbetoging.”

(dj)