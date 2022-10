Japanse voetbalwereld rouwt om ex-international Kudo (32), die sterft tijdens hersenoperatie

De aanvaller was een grote naam in Japan. Hij verzamelde vier caps voor de nationale ploeg, waarin hij twee keer scoorde, en was internationaal actief in de MLS bij de Vancouver Whitecaps en in Australië bij Brisbane Roar. In 2011 werd hij met Kashiwa Reysol kampioen van Japan.

