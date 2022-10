Derby tussen Kangoeroes Mechelen en Antwerp Giants in teken van het grote Racing Mechelen van jaren tachtig en negentig

Zaterdagavond (20u30) wordt in de Winketkaai de regionale clash tussen Kangoeroes Mechelen en Telenet Giants Antwerp betwist. Na drie speeldagen tellen de Maneblussers 1 op 3 en de Sinjoren, die één match minder afwerkten, 1 op 2. De wedstrijd staat ook in het teken van de nostalgie. Kangoeroes zet het grote Racing Mechelen van de jaren tachtig en negentig in de bloementjes. Niemand minder dan Bill Varner (62), één van de beste Amerikanen ooit in België, geeft de symbolische opworp. Zaterdagavond fonkelen ook nog Okapi Aalst-Leuven Bears en Bergen-Luik op de affiche. Zondag staan Charleroi-Oostende en Brussels-Limburg United op het programma.

Mooi gebaar van Kangoeroes Mechelen en voorzitter Luc Katra. Kangoeroes Mechelen speelt dan wel in de Winketkaai, maar heeft verder geen binding met het vroegere Racing Mechelen. Racing Mechelen was vorige eeuw één van de grootste basketbalclubs in België en was de eerste club die in de jaren tachtig professioneel ging werken.

In 1995 naar Antwerpen, 2018 terug topbasketbal in Mechelen

In 1995 waren er echter financiële perikelen en fusioneerde Racing Mechelen met Sobabee (Linkeroever) en ontstond Racing Basket Antwerpen (het huidige Telenet Giants Antwerp). Tot 2018 was er geen topbasketbal in het Mechelse meer te bewonderen. Tot voorzitter Luc Katra met Kangoeroes uit Willebroek vertrok richting de Mechelse Winketkaai. Racing Mechelen heeft in de jaren zestig, zeventig, tachtig (o.a. Steveniers, Hillen, Loridon, Van Thillo, Van Kersschaever, Mariën, Peeters, Ibens, Drozdiak, Murphy, Zeno, Van Den Broeck, Raivio, Hartshorne) vele schitterende ploegen gehad met naast Belgisch succes ook Europees (finalist in 1973 Koraç Cup) schitterende momenten.

Ronny Bayer vormde met Bill Varner en Rik Samaey de gouden driehoek einde jaren tachtig van Racing Mechelen. — © NBEN

Final 16 Euroleague

De ploeg van 1988 tot 1994 was misschien wel de beste ooit die op een Belgische basketbalparket te bewonderen was. Met als coach Lucien Van Kersschaever en assistent Tony Van den Bosch en nadien Eddy Casteels. Eerst met Ronny Bayer als guard, later met Jacques Stas, en spelers als Rik Samaey, Eric Struelens, Eddy Lenaerts, Dirk Snijders, Danny Herman, Marc Deheneffe, Matt Beeuwsart en last but not least Bill Varner. Deze ploeg kwam uit in de Euroleague (sterkste Europese clubcompetitie), kwalificeerde zich zelfs voor de Final 16 en speelde in de Winketkaai tegen Europese topclubs- en spelers als Real Madrid (Arvidas Sabonis), Cibona Zagreb (Drazen Petrovic), Milaan (o.a. Dino Meneghin, Mike D’Antoni) en Barcelona (San Epifanio).

Eric Struelens, hier tegen Michael Jordan, is één van de iconen van het grote Racing Mechelen. — © BELGAIMAGE

Bill Varner geeft symbolische opworp

Bill Varner arriveerde donderdag uit Amerika speciaal om de regionale clash tussen Kangoeroes Mechelen en Telenet Giants Antwerp bij te wonen. Hij werd maar liefst vijfmaal achter elkaar kampioen met Racing Mechelen en won driemaal de Beker van België. Dat Kangoeroes Mechelen het grote Racing Mechelen vanavond in de bloemetjes zet tegen de provinciegenoot en vooral de ploeg waarmee het in 1995 fusioneerde maakt het extra speciaal. Telenet Giants Antwerp speelt immers nog altijd met stamnummer 71 van Racing Mechelen. “Onze voorzitter wilde de laatste grote ploeg van Racing Mechelen vieren. Het is mooi dat naast Bill Varner vele bekende spelers als onder meer Ronny Bayer, Rik Samaey, Eric Struelens, Dirk Snijders en Jacques Stas vanavond aanwezig zijn,” zei Tony Van den Bosch, vroegere topspeler van Racing Mechelen en assistent-coach en nu sportief adviseur van Kangoeroes Mechelen. Van den Bosch coachte begin jaren 2000 tevens Racing Basket Antwerpen.

Bill Varner, één van de beste Amerikanen ooit in België, geeft vanavond de symbolische opworp bij Kangoeroes Mechelen-Antwerp Giants

Voor de partij van vanavond zijn bij Kangoeroes Mechelen Luka Kotrulija (enkel) en DeAndre Davis (knie) onzeker. Bij Telenet Giants Antwerp werkt Mo Williams zijn laatste wedstrijd af. Hij wordt vervangen door een nieuwe buitenlandse versterking.

BetFirst BNXT League vierde speeldag zaterdag 20.30 Kangoeroes Mechelen-Antwerp Giants; Okapi Aalst-Leuven Bears; Bergen-Luik; zondag 15.00 Charleroi-Oostende; Brussels-Limburg United