Na onwaarschijnlijke VAR-chaos: Referee Department oordeelt dat ook Timothy Derijck én Zeno Debast rood verdienden tijdens Zulte Waregem-Anderlecht

Rood voor Derijck

Iets over het halfuur kregen we een bijzonder lange VAR-interventie. Fabio Silva had Anderlecht op gelijke hoogte gebracht, maar dat doelpunt moest afgekeurd worden voor buitenspel van Arnstad. Daardoor moest scheidsrechter Laforge ook nog een fase van een dikke halve minuut eerder bekijken. Timothy Derijck was met zijn studs op het scheenbeen van Silva gaan staan. De Portugees kwam er als bij wonder zonder blessure vanaf.

Het oordeel van het Referee Department over deze fase: “Na het zien van deze beelden, besluit de scheidsrechter een strafschop te geven aan Anderlecht en een gele kaart te tonen aan Zulte Waregem-speler Derijck. Het Professional Refereeing Department gaat akkoord met het afkeuren van het doelpunt voor buitenspel, alsook het geven van een strafschop voor Anderlecht. Echter, het Professional Refereeing Department verwacht wel een rode kaart voor Zulte Waregem-speler Derijck voor ernstig gemeen spel.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Rood voor Debast

Op slag van rust was daar het volgende VAR-moment. Zulte Waregem-aanvaller Alieu Fadera werd door Zeno Debast foutief afgesopt. Aanvankelijk gaf Laforge een rode kaart voor een elleboogstoot, maar dat was het niet. Hij kwam terug op zijn beslissing en besloot het onbestraft te laten passeren.

Ook dit was een verkeerde beslissing, oordeelt het Referee Department. “Het Professional Refereeing Departement gaat akkoord om voor dit contact geen rode kaart te geven, maar verwacht wel een gele kaart voor de Anderlecht-speler voor een roekeloos contact met de arm.vOmdat Anderlecht-speler Debast reeds een gele kaart ontving in minuut 45+1, zou dit zijn tweede gele kaart geweest zijn, met de uitsluiting als gevolg.”

De rode kaart van Kristian Arnstad, die met een slag reageerde op een trekfout van Modou Tambedou, was wel een correcte beslissing volgens het Referee Department.