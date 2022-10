Geheime overheidsdocumenten over China en Iran bij Trump in beslag genomen

Tussen de bij de Amerikaanse ex-president Donald Trump in beslag genomen regeringsdocumenten zaten volgens mediaberichten onder meer geheime documenten over China en Iran. Zo schrijft The Washington Post dat in minstens één document het Iraanse raketprogramma beschreven wordt.

Deskundigen maakten zich zorgen dat er op het landgoed van Trump documenten met informatie van inlichtingendiensten lagen opgeslagen. Ze vreesden dat de documenten informanten in gevaar konden brengen indien ze in verkeerde handen zouden vallen.

De FBI doorzocht begin augustus het landgoed van Trump in Mar-a-Lago in Florida. Volgens de meest recente informatie werden in totaal ongeveer 13.000 documenten in beslag genomen, waaronder een honderdtal documenten met vertrouwelijke informatie. De huiszoeking kwam er in het kader van een geschil tussen Trump en de Nationale Archieven. De dienst vroeg al maanden aan de voormalige president om papieren van tijdens zijn ambtsperiode te overhandigen.