Intermarché-Wanty-Gobert wordt volgend seizoen Intermarché-Circus-Wanty

Circus wordt volgend seizoen opnieuw naamsponsor bij WorldTeam Intermarché. Dat werd vrijdagavond op een gala in Charleroi in aanwezigheid van Waals minister-president Elio Di Rupo en Waals minister van Sport Valérie Glatigny bekendgemaakt. Het gokbedrijf van de Waalse investeringsgroep Ardent vervangt bouwbedrijf Groupe Gobert. Intermarché-Wanty-Gobert wordt zo Intermarché-Circus-Wanty.

In 2020, een jaar voordat het team tot de WorldTour toetrad, was Circus al eens naamsponsor. De ploeg heette toen Circus-Wanty-Gobert.

Het team had nog nieuws. In 2023 komt er een continentaal opleidingsteam van Intermarché. Kevin Van Melsen, die na het voorbije seizoen de fiets aan de haak hing, krijgt daar als sportdirecteur de sportieve leiding over. Hij krijgt vijftien jonge, voornamelijk Waalse en Belgische, maar ook internationale talenten onder zijn hoede. Ook bij het opleidingsteam wordt Circus naamsponsor.