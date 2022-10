Bijklussen als dierenoppas om olympische droom waar te maken: “Altijd die stress over geld”

In 2019 pakte Tineke den Dulk Europees goud met de Nederlandse aflossingsploeg, sinds twee jaar verdedigt de shorttrackster de kleuren van ons land. Maar het budget van de Belgische schaatsbond is op en dus moet Den Dulk volgende week zelf meer dan 1.000 euro ophoesten om haar schaatsdroom in leven te houden op de Wereldbeker in Montreal. Daarom kluste ze onder meer bij als dierenoppas. “Altijd die stress: hoe lang ga ik dit nog kunnen betalen?”