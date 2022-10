Paralympiër met één been, kinderen en zelfs doden opgeroepen als reservist om te vechten voor Rusland

Niet alleen de zogenaamde ‘speciale militaire operatie’ loopt in het honderd, ook de gedeeltelijke mobilisatie verloopt niet helemaal zoals gepland. Onder de Russen die door het Kremlin opgeroepen worden om aan het front te vechten in Oekraïne, bevinden zich kinderen, personen met een beperking en zelfs doden.

De Russische president Vladimir Poetin kondigde vorige maand een gedeeltelijke militaire mobilisatie aan. Daarbij werd gezegd dat enkel reservisten met militaire ervaring zouden worden opgeroepen, maar de mobilisatie verloopt chaotisch en ook mensen zonder ervaring, met gezondheidsproblemen en op hoge én lage leeftijd moeten zich melden. Net als enkele doden.

Onder hen een man uit Sint-Petersburg die al negen jaar geleden overleden zou zijn en de 63-jarige gepensioneerde Alexander Yermolaev. Ook Oleg Vasiliev werd opgeroepen om naar het front te vertrekken, de verlamde man uit Moskou lijdt echter aan spinale spieratrofie, een spierziekte waarbij de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg het laten afweten

Ook de Russische paralympiër Dmitry Ignatov zou een oproepingsbrief ontvangen hebben. Het linkerbeen van de atleet moest echter tien jaar geleden worden afgezet nadat een slecht gemonteerde raketlanceerder erop is gevallen tijdens zijn legerdienst. Hij is nu aan de slag als televisiepresentator en liet inmiddels weten dat hij toch niet naar het front moet.

Vanwege de mobilisatie zijn vele duizenden Russische mannen naar het buitenland vertrokken of overwegen om dat te doen. De eerste Russische mobilisatie sinds de Tweede Wereldoorlog volgde op tegenslagen voor het Russische leger in Oekraïne, terwijl Oekraïense troepen veel wapensteun uit het Westen blijven ontvangen.

Wil het Kremlin de Oekraïense opmars tot stilstand brengen, dan heeft het manschappen nodig die bereid zijn te vechten en getraind zijn om dat te doen. Inmiddels zijn enkele honderdduizenden rekruten opgeroepen, volgens Moskou zouden tienduizenden onder hen vrijwillig dienst hebben genomen, maar dat kan niet onafhankelijk geverifieerd worden. Het land is immers kampioen in het ontduiken van militaire dienst. Voor de oorlog kwam slechts 20 procent van wie dienstplichtig was opdagen.

Eerder deze maand raakte al bekend dat duizenden Russen die in de oostelijke regio Chabarovsk werden gemobiliseerd voor de oorlog in Oekraïne, afgekeurd zijn en terug naar huis gestuurd werden. Maar liefst de helft van de gemobiliseerde mannen voldeed niet aan de selectiecriteria om in dienst te treden, verklaarde gouverneur Michail Degtjarjov, waarop de plaatselijke legercommissaris werd ontslagen.