CHALLENGER PRO LEAGUE. Club NXT verslaat rode lantaarn Deinze, ook beloften Standard winnen na heerlijke goal

Op de tiende speeldag in de Challenger Pro League hebben zowel de beloften van Club Brugge als die van Standard vrijdagavond een overwinning geboekt. Club NXT won met 2-0 van Deinze. Lennart Mertens scoorde beide goals (27e en 79e). Ilyes Ziani schonk SL 16 met twee goals (7e en 55e) een 2-1-zege tegen Virton. Voor Virton deed Souleymane Anne twee minuten voor tijd wat terug.

In de stand rukt Club Brugge NXT met 16 punten voorlopig naar de vierde plaats op, SL 16 is met 12 punten achtste. Virton is met 9 punten negende en Deinze met nog een punt minder twaalfde en laatste.

De knappe tweede goal van Ilyes Ziani tegen Virton:

Zaterdag nemen de beloften van Genk het op tegen Beerschot en die van RSC Anderlecht tegen Dender. Zondagnamiddag staat de topper tussen RWDM en leider Beveren op het programma, waarna Lierse en Lommel de speeldag afsluiten.