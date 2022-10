Overtuigend Cercle Brugge schuift Charleroi opzij en zet met 12 op 15 knappe opmars verder

Cercle Brugge rukt verder op en duikt de linkerkolom binnen. Trainerswissels hebben geen effect? Miron Muslic en Cercle bewijzen het tegendeel met 12 op 15. Cercle rekende vrijdag dankzij twee goals van de Japanner Ueda af met zwarte beest Charleroi en wipt meteen ook over de Carolo’s in de rangschikking naar de negende plek. Het werd 4-1.

Onrust in alle gelederen bij Sporting Charleroi en ook veel politie op de been in Brugge om mogelijke brandjes te blussen. Maar op het veld startten de Carolo’s niet onaardig. Marcelin had weer de voorkeur gekregen op de jonge Ravych, maar verkeek zich meteen op een voorzet. Benbouali scoorde, maar het feest ging niet door wegens buitenspel.

Cercle verrassend op voorsprong

Met Boukamir (Charleroi) en Francis (Cercle) waren er twee debutanten. Laatstgenoemde probeerde het van ver, maar het schot van de Ghanees vloog over. Marcelin bleef overal te laat komen, zijn tackle kwam wel net op tijd. De bezoekers claimden een strafschop, maar Visser zag er geen graten in. Veel meer viel er niet te beleven. Het spel lag ook nog eens lang stil omdat Denkey verzorging nodig had na een luchtduel. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Charleroi kwam er dan toch een paar keer goed door, maar de goal viel verrassend aan de overkant. Het was derde keer, goede keer voor Ueda. Marcelin kopte een voorzet terug en de Japanner liet Patron geen kans: 1-0. Cercle kon dat opstekertje wel gebruiken na het slechte nieuws eerder op de dag. Er komt geen nieuw stadion en dat zorgt voor veel vraagtekens.

Bezoekers missen penalty

Sportief is er dus meer rust in de tent en het zit ook wat mee. Nog voor de rust kreeg Charleroi een strafschop, maar Zorgane trapte veel te zacht en te laag en Majecki koos ook de goede hoek. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Charleroi zocht na de rust de gelijkmaker, maar tevergeefs. Ueda heeft nu helemaal de weg gevonden en scoorde een tweede keer. Toch werd het nog spannend. De VAR hielp Still en co een handje door in te grijpen na handspel van Marcelin. Heymans trapte wel raak. Maar hoe stroef Cercle de eerste maanden scoorde, hoe makkelijk het nu gaat. De ingevallen Gboho maakte er in de rebound 3 -1 van. Cercle bleef aanvallen en met ook een goal van Kehrer kreeg het zwarte beest Charleroi helemaal klein.